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كينيا تعلن اعتقال عشرات الأردنيين بتهمة 'التسوّل' وعمان تعلق

كينيا تعلن اعتقال عشرات الأردنيين بتهمة 'التسوّل' وعمان تعلق
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الكينية، اعتقال عشرات الأردنيين بتهمة مزاولة مهنة التسول داخل البلاد.

العالم - الأردن

وبثت وسائل إعلام كينية مشاهد لأشخاص بينهم نساء وأطفال، قالت إنهم قدموا من الأردن بقصد التسول.

وأوضحت أن المعتقلين وعددهم نحو 40 أردنيا، كانوا يتسولون في إحدى البلدات، ويطلبون من الناس ثمن تذاكر توصلهم إلى العاصمة نيروبي.

وقالت الشرطة الكينية إن الأردنيين وصلوا إلى البلاد بتأشيرات سياحية.

بدورها، نقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية، قوله إن الأجهزة المعنية تتابع عن كثب مع نظيرتها الكينية قضية المواطنين الأربعين.

فيما ذكرت إذاعة "حسنى" المحلية، أن المواطنين الأردنيين وصلوا بتأشيرات سياحية بالفعل، وكانت لديهم حجوزات بفنادق كينية، بيد أنهم ألغوا تلك الحجوزات، وافترشوا الطرقات، وبدأوا بالتسول، وبيع العطور.

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