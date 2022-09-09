قناة العالم
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مصادر عبرية: اشتعال النار بمركبة للمستوطنين في مستوطنة راموت شمال القدس
الملك البريطاني تشارلز: وليام سيصبح أمير ويلز الجديد وكاثرين ستكون أميرة ويلز
الملك البريطاني: أتعهد بأن أدافع عن مبادئ الدستور وخدمة الشعب
اندلاع مــواجهات عنيفة داخل بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية واشتعال النيران في آلية لجيش الاحتلال بعد استهدافها بزجاجات حارقة
رويترز: حاكمة ولاية نيويورك تعلن حالة الطوارئ في الولاية بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في المياه العادمة
واشنطن تفرض اجراءات الحظر على وزير الأمن الايراني
وزير الخارجية الايراني يشيد في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي بحسن استضافة الشعب والحكومة العراقية وخدماتهم لزوار الامام الحسين عليه السلام
مراسل العالم: وصول 4 سفن وقود من السفن التي يحتجزها تحالف العدوان ويمنع وصولها الى ميناء الحديدة
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة الكرم بشمال غرب القدس
الوسيط الأمريكي يعلن من بيروت أن المفاوضات بين لبنان وكيان الاحتلال حول النزاع البحري حققت تقدما جيدا ويعرب عن أمله بإبرام اتفاق
الملك البريطاني: أتعهد بأن أدافع عن مبادئ الدستور وخدمة الشعب
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
التضامن مع الأطباء المعتقلين -2013
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣
أهم الأخبار
حقل كاريش، هل سيُنزع فتيل الأزمة بين لبنان وكيان الاحتلال؟بريطانيا في حقبة مابعد الملكة
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩
خاص بالعالم- مراسلون
الدور الأمريكي المعطل في لبنان
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٠
خاص بالعالم- مراسلون
إعتداءات الاحتلال ونذر الإنتفاضة في الضفة
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤
أهم الأخبار
الجنوب اليمني.. صراع النفوذ بين قوى تحالف العدوان
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣
أهم الأخبار
إحباط مخطط يستهدف زوار الأربعين، أمن العراق أولوية الحشد.. وكالة الطاقة، تقرير مسيس ضد ايران
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
البيت الأبيض: مستعدون للمفاوضات مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة
إصابة امرأة بنيران الجيش السعودي في صعدة
كينيا تعلن اعتقال عشرات الأردنيين بتهمة 'التسوّل' وعمان تعلق
في مناورات 'فوستوك- 2022"..
السفن الروسية والصينية تدربت على إصابة حاملات الطائرات لعدو افتراضي
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 09-09-2022
شاهد.. لماذا الإحتلال يرتعب من المقاومة في الضفة؟
مقالات و تحليلات
تحذيرات حقوقية من مؤشرات مقلقة لمجزرة سعودية قادمة
هل تنفجر الإنتفاضة في الضفة لتشمل باقي الساحات كما يتخوف الاحتلال؟
واشنطن من التحريض لابعاد سوريا عن القمة العربية الى العدوان الإسرائيلي
طلب حل مجلس النواب العراقي يصطدم بصخرة المحكمة الاتحادية
لبنان.. لا حكومة، لا رئاسة.....!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.