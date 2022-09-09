العالم-العراق

بيان لقيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي / قاطع عمليات جرف النصر ذكر أن قوة في قيادة العمليات اللواء 46 حشد شعبي ووفقا لمعلومات استخبارية وضمن خطة تأمين الزيارة الاربعينية ، تمكنت في تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة من إفشال مخطط إرهابي كان يروم استهداف زائري الإمام الحسين عليه السلام الوافدين على مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم إحياء زيارة اربعينيته الخالدة.

وأوضح البيان أن الحشد الشعبي كمن للمفرزة الارهابية في صحراء الرزازة القادمة من محافظة الانبار ، مؤكداً أن الإرهابيين كانوا بصدد تنفيذ عمليات على طريق الزائرين.

وختم الحشد الشعبي بيانه بالنص “كما نعاهد شعبنا العراقي وضيوف سيد الشهداء بأن نكون دائماً وأبداً على أتم الجهوزية لردع أي عدو إرهابي يحاول العبث بأمن البلاد والعباد”.