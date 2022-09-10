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وفاة 3 زائرين ايرانيين واصابة 15 آخرين جراء انقلاب مركبة بالعراق

وفاة 3 زائرين ايرانيين واصابة 15 آخرين جراء انقلاب مركبة بالعراق
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في العراق عن وفاة ثلاثة زائرين إيرانيين وإصابة 15 آخرين جراء إنقلاب مركبة نوع باص في مدينة الكوت.

العالم - العراق

وقال مراسلنا إن سبب الحادثة نوم سائق المركبة وعدم قدرة السيطرة عليها.

هذا ويحيي ملايين المسلمين حول العالم ذكرى الأربعين المصادفة يوم الـ20 من صفر وهي مرور أربعين يوما على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وأصحابه وأهل بيته في معركة كربلاء أو واقعة الطف، التي حصلت في العاشر من شهر محرم الحرام سنة واحد وستين للهجرة.

وتعتبر الأربعينية من اكبر التجمعات البشرية في العالم حيث يتوافد ملايين الزائرين من العراق وكافة أنحاء العالم وعشرات آلاف مواكب العزاء من شتى بقاع العالم الى كربلاء المقدسة لإحياء مراسم هذه الذكرى العظيمة.

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