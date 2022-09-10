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عقبات العودة للإتفاق النووي.. والدور الإسرائيلي

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ اتساع الهوة بين طهران وواشنطن حول العودة للاتفاق النووي؟

العالم - مع الحدث

ماذا يعني اصرار واشنطن على رفض اعطاء الضمانات أو التخلي عن تحقيقات الوكالة الدولية؟

ما الدور الذي يلعبه الجانب الاسرائيلي لجعهة الضغط على ادارة بايدن بحجة السلاح النووي؟

ما تفسير مطالبة أعضاء من الكونغرس بعدم العودة للاتفاق قبل الانتخابات النصفية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من، الباحث السياسي حسن حردان، الباحث بالشؤون الدولية محمد قادري، عضو حزب المحافظين البريطاني د. وفيق مصطفی.

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