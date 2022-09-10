السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

ماذا يجري في عاصمة المخدرات في الشرق الاوسط

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

في تقرير صادم قالت شبكة سی.ان.ان الاميركية ان مصادرة المخدرات في السعودية وصلت الی مستوی قياسي؛ الامر الذي يعكس مايقوله الخبراء بأن السعودية تحولت الی عاصمة للمخدرات في الشرق الاوسط.

العالم - انقلاب الصورة

ويضيف التقرير ان العديد من القبائل تحصل علی أكياس مليئة بالمال لتسهيل مرور وتوزيع المخدرات.

ويقول الخبراء ان المملكة هي أكبر الوجهات الاقليمية وأكثرها ربحاً للمخدرات مشيرين الی ان هذا الوضع يزداد حدة.

كميات مخدرات الكبتاغون الداخلة الی السعودية تزايدت بشكل كثيف خلال السنوات الخمس الاخيرة والتي تتزامن مع سيطرة نظام محمد بن سلمان.

ويری خبراء ان التغييرات الاجتماعية التي ادخلها محمد بن سلمان كانت سبباً لزيادة تعاطي المخدرات بين شباب المملكة في حين تميل الحكومة الی التكتم علی القضية والتقليل من دورها وتنشغل بتقييد الحريات والمداهمات غيرالمجدية وتتاجل في الوقت نفسه أي مساع لتثقيف الشعب في هذا المجال.

وكشفت وكالة فورين بوليسي الاميركية ضمن تحقيق حول انتشار المخدرات في السعودية وترويجها وكيفية استهلاكها وانواعها اوضحت ان عمليات افراغ الكبتاغون اصبحت شأناً عادياً في السعودية نتيجة الطلب المتزايد عليه وكون هذه المادة تعد سوقاً مربحاً لتجار المخدرات الذين يقودهم أمراء ال سعود.

ويعد التحقيق اسباب تضاعف الطلب علی الكبتاغون في السعودية الی رؤية الترفيه التي اطلقها محمد بن سلمان مشيراً الی ان غالبية من يتعاطی المخدرات هم في سن 12 الی 22.

كما ينقل عن باحثين قولهم ان ابتعاد الشباب عن اسلوب الحياة الاسلامية والميل نحو الثقافة الغربية يزيدان من تعاطي المخدرات وترويجها في السعودية.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. السعودية عاصمة المخدرات ووجهة المهربين

بعد الانفلات المستشري .. السعودية عاصمة المخدرات 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. هجوم أوكرانيا المضاد هل يغير مسار الحرب؟.. بريطانيا ما الذي ينتظر الملك الجديد؟

السيناريوهات المتوقعة في لبنان في ظل الإنهيار الاقتصادي

ماذا يجري في عاصمة المخدرات في الشرق الاوسط

رؤساء السلطات الثلاث يستعرضون الخطة التنموية السابعة للبلاد

الحرب في الضفة.. هل أرهقت المقاومة الاحتلال؟

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 10-09-2022