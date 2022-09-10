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التونسية أنس جابر على موعد مع التاريخ في أميركا

التونسية أنس جابر على موعد مع التاريخ في أميركا
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

بلغت التونسية أنس جابر نهائي دورة أميركا المفتوحة للتنس، وضربت موعدا اليوم (السبت) مع المصنفة الأولى عالميا، البولندية إيغا شيانتيك، في ثاني مباراة نهائية لها في الدورات الأربع الكبرى هذا العام.

العالم - رياضة

وتأهلت التونسية أنس جابر إلى المباراة النهائية من منافسات فردي السيدات، عقب تغلبها على الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين دون رد، لتبلغ فأصبحت أول لاعبة عربية وإفريقية تبلغ النهائي في نيويورك في عصر الاحتراف.

وبلغت أنس جابر نهائي دورة أميركا المفتوحة للتنس، وضربت موعداً اليوم (السبت) مع المصنفة الأولى عالمياً، البولندية إيغا شيانتيك، في ثاني مباراة نهائية لها في الدورات الأربع الكبرى هذا العام.

وتأهلت التونسية أنس جابر إلى المباراة النهائية من منافسات فردي السيدات، عقب تغلبها على الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين دون رد، لتبلغ فأصبحت أول لاعبة عربية وإفريقية تبلغ النهائي في نيويورك في عصر الاحتراف.

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التونسية أنس جابر على موعد مع التاريخ في أميركا