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ميقاتي يتخذ هذه الخطوة بشأن اللاجئين السوريين

ميقاتي يتخذ هذه الخطوة بشأن اللاجئين السوريين
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قرارا يقضى بتكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بمتابعة موضوع إعادة اللاجئين السوريين لتأمين العودة الآمنة والطوعية لهم.

العالم - لبنان

وكان قد وجه ميقاتي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بين فيها أن ما يواجهه لبنان يقتضي مقاربة مختلفة في التعاطي مع أزمة النزوح السوري قبل أن تتفاقم بشكل يخرج عن السيطرة، وشدّد على أن لبنان يدعو دون إبطاء إلى البدء بتنفيذ الآليات الدولية المعتمدة حول عودة اللاجئين.

وحذر ميقاتي، في رسالته، من أن الاستمرار في إقفال الباب أمام دراسة أية فرصة لعودة متماشية مع القانون الدولي يزيد من تأزم الوضع في دول اللجوء، لا سيما لبنان، ويفوت فرصة أن تكون عمليات العودة الآمنة محفزا لتقدم المسار السياسي الهادف الى حل مستدام يراعي مقتضيات الشرعية الدولية ويصون استقرار وسلامة أراضي سوريا ووحدة شعبها.

هذا ويقدر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ ويتحرك لبنان الرسمي منذ أشهر على أكثر من مستوى وصعيد لتفعيل عملية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، التي شهدت جمودا منذ نحو 3 سنوات، نتيجة الإجراءات التي فرضها وباء كورونا وانشغال لبنان بأزماته وبتداعيات انفجار مرفأ بيروت. إلا أنه يشتكي دوماً من عدم تجاوب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتسهيل هذه العودة.

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