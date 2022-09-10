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الاحتلال يهدد بعملية واسعة شمال الضفة

الاحتلال يهدد بعملية واسعة شمال الضفة
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل الاعلام العبرية انه وبعد سلسلة من العمليات في الضفة، ما زالت هناك تحذيرات ميدانية تجعل اجهزة الاحتلال في حالة تأهب قصوى.

العالم-الاحتلال

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر عسكري اسرائيلي: "الأيام القليلة المقبلة هي لحظات اختبار". في الوقت نفسه، هناك ضغط كبير من إسرائيل يتم بذلها على أبو مازن - لإعادة النظام لمنع التدهور في مناطق شمال الضفة .

واضافت القناة " قبيل الأعياد، الجهاز الأمني ​​في حالة تأهب قصوى بسبب تحذيرات من هجمات إرهابية - وفي نفس الوقت يستعد لعملية واسعة في شمال الضفة" حسب تعبيره .

وقال مصدر عسكري للقناة: أن "الأيام القليلة المقبلة هي لحظات اختبار ، وحيثما لا تتحرك السلطة الفلسطينية ، فإن إسرائيل ستتدخل وتزيد من نشاطها".

وجاء في التقرير " في ظل ضعف السلطة الفلسطينية رغم التوترات على الأرض ، عملت إسرائيل في اليوم الأخير على ممارسة ضغوط دولية عبر سلسلة من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة - للضغط على أبو مازن لإعادة السيطرة على مناطق جنين ونابلس.

واضافت القناة وفقا لمسؤولين" : إذا لم يكن هناك تغيير وضغط من السلطة فمن المتوقع أن تدخل إسرائيل في عمل واسع ، حتى لا يمتد ما يحدث في نابلس وجنين إلى مدن أخرى.

واكدت القناة انه وفي الأيام الأخيرة ، بدأت تعزيزات من قوات الأمن في خط التماس ، والتي ستستمر في الزيادة حتى الأعياد اليهودية ، خاصة في التجمعات والمستوطنات في الضفة.

واشارت القناة نقلا عن مسؤولين عسكرين ان عشرات المسلحين اطلقوا النار في الاونة الاخيرة لم يتم اعتقالهم حتى اللحظة.

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