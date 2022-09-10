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إعلام إسرائيلي..

"إسرائيل" في ورطة والوضع الفلسطيني متفجر وغير مسبوق

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

نقلت وسائل إعلام في كيان الاحتلال الاسرائيلي، عن مقدّم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الوضع الفلسطيني على الأرض متفجر، وأن "إسرائيل أمام ظاهرة مقلقة".

العالم-الاحتلال

وقال المقدم احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الون أبيتار، لـ"القناة الـ13" الإسرائيلية، إنه "كي نتخذ الإجراءات الصحيحة، يجب أن نشرح الوضع الذي نعيشه الآن. يبدو أنه منذ نهاية الانتفاضة الثانية في عام 2007، حتى اليوم، لم نشهد مثل هذه الأيام، من حيث تفجر الوضع على الأرض".

وكشفت معلقة الشؤون السياسية في قناة "كان" الإسرائيلية غيلي كوهين، أمس الخميس، أنّ القيادة الأمنية الإسرائيلية "قلقة جداً" من الوضع القابل للانفجار داخل المدن الفلسطينية.

وقبل أيام، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن "ما شهدناه في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية هو انتفاضة من نوع آخر تتباين عن انتفاضتي الثمانينيات وعام 2000، وتتميّز بكثرة العنف ضد الجيش".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصدر مطّلع على الاجتماعات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين ورئيسة قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية، باربرا ليف، أن الأميركيين قلقون جداً مما يحدث في الضفة الغربية، ويخشون حدوث تصعيد.

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إعلام إسرائيلي.. "إسرائيل" في ورطة والوضع الفلسطيني متفجر وغير مسبوق

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