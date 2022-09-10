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لماذا تمتنع الولايات المتحدة عن توقيع الاتفاق النووي؟

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي حسن حردان انجاز الاتفاق النووي كاشفاً أسباب عدم توقيعه.

العالم - خاص بالعالم

وقال حردان في حديث لقناة العالم الاخبارية:"حسب كل المعطيات الاتفاق النووي قد اُنجز ببنوده الاساسية ولم يعد هناك بنود لم يتم الاتفاق عليها".

وأضاف ان ما الذي يمنع التوقيع علی الاتفاق النووي هو رفض الادارة الاميركية الاستجابة لمطلبين ايرانيين لضمان تنفيذ الاتفاق.

وأكد ان المطلب الايراني الاول يتعلق بالضمانات، فايران تريد الحصول علی ضمانات بأن الشركات الاقتصادية الاميركية والاوروبية عندما تبدأ الاستثمار في ايران لن تنسحب اذا ما انسحبت الولايات الاميركية مرة اخری من الاتفاق كما جری في عهد ترامب.

وتابع حردان: النقطة الثانية هي تحقيقات الوكالة الدولية؛ ايران تريد ايقاف هذه التحقيقات لانها قامت علی أساس التزوير والفبركة وعلی أساس ادعاءات اسرائيلية.

وسخر الباحث السياسي من هذه الادعاءات معتبراً ان الوكالة تسمع لأدعاءات تأتي من كيان غير عضو في الوكالة يملك برنامج نووي حربي ورؤوس نووية حربية وقنابل نووية ويرفض التعاون مع الوكالة الدولية أو التوقيع علی اتفاق معها للرقابة علی برنامجه النووي، فكيف يمكن الأخذ برأيه ضد ايران التي هي عضو في وكالة الدولية للطاقة الذرية.

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شاهد بالفيديو.. لماذا تمتنع الولايات المتحدة عن توقيع الاتفاق النووي؟

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