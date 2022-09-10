امريکا تحاول منع ايران من الانتفاع من الاتفاق النووي

العالم - خاص بالعالم

وقال قادري في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان أجواء المفاوضات تؤكد ان الطرف الغربي لايزال يحاول استخدام آليات غيرتفاوضية لحشر ايران في ظروف صعبة تجبر طهران علی التنازل عن بعض ثوابتها.

وأوضح ان هناك موضوعان مهمان دخلت الجمهورية الاسلامية علی اساسهما الی المفاوضات النووية الموضوع الاول هو الانتفاع الاقتصادي من الاتفاق النووي والثاني هو حل موضوع الضمانات بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبيّن قادري ان الولايات المتحدة في الوقت الحالي لاتريد ان تسمح لايران الانتفاع من الاتفاق النووي، فانها لاتعطي ضمانات لايران من أجل الاطمئنان علی استمرار انتفاعها من منافع الاتفاق بعد توقيعه.

وأضاف ان الغرب يحاول استغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فرئيس الوكالة رافائيل غروسي يلعب دوراً سلبياً للتأثير علی توقيع الاتفاق النووي، فهو يطلق تقاريراً سلبية ضد ايران ويزور كيان الاحتلال الاسرائيلي ليخضع لأملاءات السلطات هناك، وهذا ما يثبت انه خرج من موقعه بصفته رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأصبح شخصية يلعب دوراً سياسياً.

وأكد ان ايران لايمكنها الوثوق بأن غروسي ووكالته لن تنقلب ضدها بعد توفيق الاتفاق النووي.