إيران تتقدم في ترتيب مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

العالم - ايران

وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تقريره أن إيران تقدمت مرتبة واحدة في نتائج مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022، حيث أصبح ترتيبها 76 عالمياً في عام 2021 مقارنةً بالمرتبة 77 في الإصدار السابق من التقرير(2020).

ويرتكز تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022 على ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي: الحياة المديدة والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي اللائق.

وبحسب التقرير ، فإن إيران تقع من بين الدول التي تحتل مرتبة عالية في مؤشر التنمية البشرية.

ويصنف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دول العالم إلى أربع مجموعات: 66 دولة ذات مؤشر مرتفع للغاية في التنمية البشرية، و 49 دولة ذات مؤشر مرتفع ، و 44 دولة ​​ذات مؤشر متوسط، و 32 دولة ذات مؤشر منخفض في التنمية البشرية.

كما يوضح التقرير أن مؤشر التنمية البشرية في إيران أفضل من الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا والأردن ولبنان والجزائر ومصر وكوبا والعراق.

وبحسب التقرير أصبحت سويسرا الدولة الأكثر تقدمًا في العالم من حيث مؤشر التنمية البشرية، تليها النرويج وأيسلندا وهونغ كونغ وأستراليا والدنمارك والسويد وأيرلندا وألمانيا وهولندا.

ويحتل جنوب السودان المرتبة الأخيرة من حيث مؤشر التنمية البشرية في العالم.