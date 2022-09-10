رد ميداني روسي علی اعلان أوكراني بالسيطرة علی بلدات في خاركيف

العالم - الازمة الاوكرانية

تحرك اعتبر وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن انه دليل على ان روسيا تدفع ثمناً باهظاً. وذلك بعد ان اعلنت كييف استعادة نحو الف كيلومتر مربع في منطقة خاركيف ولا سيما مدينة بالاكليا.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي حررت القوات المسلحة الاوکرانية وسيطرت على أكثر من ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف في في بعض قری المنطقة لاتزال عمليات التفتيش عن الامن والسلامة جارية. نحن نتولی تدريجياً السيطرة علی مدن جديدة ونعيد العلم الاوکراني الی کل مکان".

ورغم اعلان وزارة الدفاع الروسية تراجع القوات الأوكرانية على محور نيكولايف-كريفوي روغ بالجنوب بعد محاولات فاشلة للهجوم، الا ان المسؤول الكبير في الإدارة الموالية لروسيا فيتالي غانتشيف، اكد ان معارك ضارية تدور حول مدينة بالاكليا لطرد القوات الاوكرانية منها، كما ذكر ان هناك معارك تدور ايضا قرب بلدة شيفت-شينكوفي بمنطقة خاركيف لصد محاولات اختراق اوكرانية لخطوط دفاعهم.

وبالإضافة إلى الاختراق في هذه المنطقة، أعلنت كييف أيضا سلسلة انتصارات في الجنوب والشرق، مؤكدة أنها استولت على مناطق وبلدات عدة وتقدمها نحو ثلاثة كيلومترات في حوض دونباس للتعدين.

انتصارات، اعتبر وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن الفضل فيها يعود للاسلحة الغربية وخاصة الاميركية، لقدرتها على تغيير المعادلة في ساحة المعركة. ولذلك دعا الامين العام لحلف الناتو الی تزويد اوكرانيا بالاسلحة، الا انه اكد ضرورة عدم الوقوع في الخطأ والاستعداد لحرب طويلة.