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مجلس اعتلاء العرش يعلن رسميا تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

مجلس اعتلاء العرش يعلن رسميا تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مجلس اعتلاء العرش في بريطانيا، اليوم السبت، رسميا، تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا.

العالم- أوروبا

وفي جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس بلندن، أعلن المجلس أن "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها ... ملكنا تشارلز الثالث ... فليحفظ الرب الملك"، حيث اجتمع مجلس من كبار السياسيين والمسؤولين في القصر لتنصيبه، إذ أنه منذ عام 1952، عندما تولت الملكة اليزابيث الثانية الراحلة العرش، هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها الحفل منذ عام 1952.

فبعد وفاتها الخميس الماضي، عقب حكمها لـ70 عاما، بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدة جيدا لفترة حداد تستمر أياما وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوع.

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