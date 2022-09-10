وزيرة خارجية ألمانيا تصل كييف في زيارة غير معلنة

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وقالت بيربوك في بيان «توجهت إلى كييف اليوم (السبت) لأظهر أن بإمكانهم الاعتماد علينا. سنواصل وقوفنا إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي».



وتوجهت بيربوك إلى كييف من بولندا ليلة الجمعة/ السبت على متن قطار خاص، وبرفقة وفد صغير.



تجدر الإشارة إلى أن المجال الجوي فوق أوكرانيا مغلق منذ بداية الحرب في فبراير (شباط) الماضي.



وتعتزم بيربوك إجراء محادثات مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، ومسؤولين آخرين. ولم يتم الإعلان عن باقي برنامج الزيارة حتى الآن، لدواعٍ أمنية.



من جهة أخرى، قال مراقبون دوليون بمحطة زابوريجيا الأوكرانية المحاصرة للطاقة النووية إن الوضع بالمحطة أصبح غير مستقر بشكل متزايد، مع استمرار المخاوف من أن يتسبب القتال بين القوات الروسية والأوكرانية في حدوث كارثة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.



وذكر متخصصون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتمركزون بالمنشأة منذ الأسبوع الماضي أن المحطة لم يعد لديها إمدادات خارجية من الكهرباء لتبريد الأجزاء المركزية لمفاعل ومخلفات نووية، بعدما تسبب القصف في تدمير محطة فرعية في بلدة انرهودار القريبة.



وقال مدير الوكالة رفائيل غروسي في فيينا إن «هذا وضع غير مستدام ويصبح غير مستقر بشكل متزايد»، مجددا طلبه بوقف الأعمال العدائية وإقامة منطقة منزوعة السلاح حول المحطة لمنع حدوث كارثة نووية.