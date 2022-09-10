مجلس اعتلاء العرش يعلن رسميا تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

العالم - خاص بالعالم

اعلان جاء خلال اجتماع لهئية الجلوس على العرش وذلك بعد يومين من وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز ستة وتسعين عاما.

مراسم التتويج بثت على التلفزيون لاول مرة في تاريخ المملكة، أدى خلالها تشارلز القسم ملكا لبريطانيا واسكتلندا وثلاثة عشر بلدا اخر وتعهد بالسير على درب والدته الراحلة.

واعتبر في كلمة له، أن الملكة إليزابيث الثانية قدمت نموذجا فريدا في الحكم وخسارتها لا تعوض فيما اكد أنه يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة المناطة بالملك.



وأكد الملك تشارلز قائلا:" إنني أدرك تماما هذا الإرث العظيم والواجبات والمسؤوليات الجسيمة للسيادة التي انتقلت إلي الآن، في تحمل هذه المسؤوليات، سأعمل جاهدا لاتباع المثال الملهم الذي تم إرساؤه لدعم الحكومة الدستورية والسعي لتحقيق السلام والوئام والازدهار لشعوبنا".



ومع تولي الملك تشارلز العرش تبدأ بريطانيا مرحلة جديدة في تاريخها وسط تساؤلات حول مستقبل نظامها الملكي بعدما ظهرت دعوات لنظام جمهوري خلال حكم الملكة اليزابيث.

ويرى مراقبون ان امام الملك الجديد مهمة شاقة إذا كان يرغب في الحصول على دعم الشعب البريطاني بحسب مراقبين، اذ ان والدته الراحلة كانت تحظى بشعبية واحترام كبير، لكنها تركت عائلة ملكية تمزقها الفضائح والخلافات الأسرية، ومزاعم متكررة عن عنصرية مسؤولي قصر باكنغهام.

وبحسب متابعين فإن الملك تشارلز كان محاصرا طوال حياته في نظام ملكي يسعى لتحديث نفسه ويحاول التكيف في مجتمع سريع التغير وقائم على المساواة، مع الحفاظ على التقاليد.

وتعرض في مراحل عدة للسخرية وواجه اتهامات بأنه ضعيف ويحب التدخل في السياسة وغير مؤهل لهذا المنصب كما لاحقته فضائح مالية خلال السنوات الاخيرة.



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