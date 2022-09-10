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سياسة قهر الشعب.. نظام البحرين يتجه لخصخصة القطاع الحكومي

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

برنامج "نقطة تواصل" يسلط الضوء على كافة الموضوعات والقضايا التي يعلق عليها النشطاء البحارنة في منصات التواصل الاجتماعي على مدار اسبوع كامل (انستغرام – فيسبوك – تويتر – تليغرام - واتساب).

العالم – نقطة تواصل

يبدو ان الجزيرة الصغيرة في الخليج الفارسي، البحرين ستدخل موسوعة غينيس للارقام القياسية اكثر من مرة انطلاقا من عدد الدول التي ينتمي اليها المجنسين والتي تبلغ خمس واربعين دولة موجودة اليوم في البحرين من كل اقطار العالم.

وقد حصد مقطع فيديو الكثير من التفاعلات في مواقع التواصل تريند البحرين يحاكي مصيبة التجنيس التي يعيشها شعب البحرين.

وتناول النشطاء البحارنة هذا الاسبوع في مواقع التواصل الازمة الاسكانية الاخذة في التفاقم لصالح المجنسين والصهاينة خاصة بعد قرار تهويد المنامة من خلال انشاء حي صهيوني في العاصمة البحرينية.

وفي ظل الاختفاء القسري يزداد قلق العوائل البحرينية خوفا على اولادهم المخفيين قسريا بعد الغاء الزيارات دون سبب.

وعلق النشطاء البحارنة على كارثة خصخصة القطاع الحكومي وتدني الرواتب في ظل الصعوبات المعيشية.

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سياسة قهر الشعب.. نظام البحرين يتجه لخصخصة القطاع الحكومي