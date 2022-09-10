عامان على «اتفاقات إبراهام».. ماذا حققت للكيان الصهيوني والدول المطبعة؟

وقال المركز "لا يذاد عن هذه القضيّة إلا بالثوابت ومن قبض على جمرها امتلك أسباب الغلبة والتمكين!!!"

وأوضح "ذودًا عن القضيّة الفسلطينيّة.. يتشرف المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة بدعوتكم إلى حضور الندوة السياسيّة

نستضيف فيها:

1- ممثل حركة الجهاد الإسلاميّ في لبنان «الأستاذ إحسان عطايا»

2- المعارض البحرانيّ «الأستاذ علي الفايز»

3- الإعلاميّ اللبنانيّ «الأستاذ غسان جواد»

♦️تدير الندوة نائبة رئيس وحدة العلاقات الدوليّة في المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة «الدكتورة ميّادة رزوق».

الزمان: الأحد 11 أيلول/ سبتمبر 2022، الساعة 8.30 بتوقيت القدس.

@أونلاين عبر تطبيق زووم على الرابط التالي:

‏https://us02web.zoom.us/j/8339854431?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09

‏Meeting ID: 833 985 4431

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وختم المرضد بالقول: حضوركم دعم لفلسطين ورفض للتطبيع..