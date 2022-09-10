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المنامة تمنع عالم دين بارز من مغادرة البحرين لأداء زيارة الأربعين

المنامة تمنع عالم دين بارز من مغادرة البحرين لأداء زيارة الأربعين
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

منع النظام البحريني رئيس المجلس الاسلامي العلمائي في هذا البلد السيد مجيد المشعل من مغادرة البحرين إلى العراق لأداء زيارة الأربعين

العالم- البحرين

ومنع النظام البحريني عالم الدين البارز السيد مجيد المشعل، من مغادرة البحرين إلى العراق لأداء زيارة الأربعين بحجة "عدم وجود اذن مسبق بالسفر الى العراق قبل من الجهات المعنية".

يذكر أن النظام البحريني منع الآلاف من المواطنين منذ نحو شهر من السفر إلى زيارة العتبات الدينية المقدسة سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها، وإرجاعهم عبر المنفذَين الجوي والبحري من دون سبب مقنع أو واضح.

وكان النظام قد أصدر قرارًا بمنع المواطنين من السفر إلى العراق وإيران، وحرمانهم من المشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين منذ العام 2020، بذريعة تفشي فيروس كورونا.

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