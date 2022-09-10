كيان الاحتلال في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة عمليات للمقاومة

العالم - مراسلون

قادة جيش الاحتلال الاسرائيلي السابقون يرون ان ظاهرة المقاومة الفلسطينية الحالية لم يكن لها مثيل منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2007.

وكما يبدو فان محاولة الحديث عن عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية والذي يلوح به قادة الاحتلال الاسرائيلي ليست سوى بربوغندا يحاولون استخدامها في الانتخابات المقبلة.

وقال عصمت منصور الخبير بالشان الاسرائيلي أن: الاحتلال في أزمة حقيقية وتحدي كبير حيث ثبت من خلال هذه العمليات بان سياسته في الاحتواء والتسهيلات قد فشلت بدليل تصاعد العمليات، وسياسة الهجوم وكسر الامواج وعملياته العسكرية قد فشلت ما أضعف سلطته".

منذ انطلاق شرارة عمليات المقاومة في جنين ونابلس وصولا الى رام الله فالخليل يحاول الاحتلال الاسرائيلي تصدير ازمته الحالية نحو السلطة الفلسطينية والتي يتهمها بان ضعفها هو المسبب لما يحدث.

وكما يرى المراقبون فان التلميح والتصريح من قبل الاحتلال تجاه السلطة وتحميلها المسؤولية هو جزء من محاولة جعلها وكيلا امنيا له لا اكثر .

الاحتلال لا يريد سلطة قوية ولا يريد انهيارها يريدها ما بين بين .

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