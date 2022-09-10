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شاهد.. سودانيون يرفضون الاهانة مقابل المساعدات السعودية

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

يتناول مقطع فيديو يصور ردة فعل منطقة سودانية واهلها بعد ان وصلتهم مساعدات من السعودية واصرار مقدمي المساعدات على تصويرهم بطريقة مهينة.

العالم - خاص بالعالم

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