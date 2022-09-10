السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

إعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة دخول لبنان

إعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة دخول لبنان
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

قررت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، إعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة دخول إلى لبنان.

العالم - لبنان

وأكدت وثيقة بهذا الشأن أنه "بهدف تفعيل التعاون مع جمهورية العراق، وافق مجلس الوزراء اللبناني على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بإعفاء العراقيين من ضرورة الحصول على تأشيرة للدخول إلى أراضيه".

وأضافت الوثيقة أنه "تم إصدار قرار يقضي بمنح العراقيين الذين يرغبون بالقدوم إلى لبنان تأشيرة دخول وإقامة مجانية لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر للرعايا القادمين للسياحة".

وتابعت أنه "تم شطب العراق من المادة المتعلقة بحيازة القادمين على مبلغ ألفي دولار أميركي نقدًا أو شيكًا مصدقًا من بنك معروف، كشرط أساسي للدخول إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد إطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون وموافقته".

روابط ذات صلة

إعادة فتح الحدود البرية أمام الزوار الإيرانيين إلى العراق بلا تأشيرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لجنة العفو الرئاسي المصرية: سيتم الإفراج عن جميع الموقوفين احتياطيا على دفعات

طهران: السفارة الايرانية في بغداد سخرت الطاقات في خدمة زوار الاربعين

تحت شعار الحوار.. البابا فرنسيس يزور كازاخستان الثلاثاء المقبل

الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود في الخليج الفارسي

إعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة دخول لبنان

العراق يستكمل إجراءات فتح مقبرة الخسفة، أكبر المقابر الجماعية