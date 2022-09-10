السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود في الخليج الفارسي

الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود في الخليج الفارسي
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال قائد المنطقة البحرية الثانية لحرس الثورة الإسلامية العميد رمضان زيراهي، ان قوات هذه القيادة اوقفت سفينة أجنبية كانت تزمع تهريب 757 ألف لتر من الوقود وذلك في عملية استخباراتية مشتركة مع دائرة المخابرات العامة بمحافظة بوشهر.

العالم - ايران

ونقلت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري، اليوم السبت، عن العميد زيراهي، قوله : إن هذه السفينة كانت تهدف إلى نقل وتوصيل شحنة الوقود إلى دول أخرى، ولكن تم احتجازها على بعد 60 ميلا قبالة سواحل إيران، واعتقل سبعة من افراد الطاقم من الاجانب وتم تسليمهم الى السلطات القضائية.

واضاف : إن قيمة المازوت المحجوز تقدر بنحو 222 مليار ريال.

واعتبر زيراهي أن مكافحة ظاهرة التهريب البحري، وخاصة التهريب المنظم للوقود، من أولويات سلاح البحرية في الحرس الثوري لدعم الإنتاج الوطني وديناميكية الاقتصاد.

وأضاف قائد المنطقة الثانية للبحرية الإيرانية: منذ بداية عام 1401، ضبطت قوات هذه القيادة في الخليج الفارسي مليون و 555 ألف لتر من الديزل بقيمة 400 مليار ريال ، واعتقلت 24 مهربا وسلمتهم إلى السلطات القضائية.

روابط ذات صلة

الحرس الثوري يحتجز سفينة تهرب الوقود بالخليج الفارسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لجنة العفو الرئاسي المصرية: سيتم الإفراج عن جميع الموقوفين احتياطيا على دفعات

طهران: السفارة الايرانية في بغداد سخرت الطاقات في خدمة زوار الاربعين

تحت شعار الحوار.. البابا فرنسيس يزور كازاخستان الثلاثاء المقبل

الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود في الخليج الفارسي

إعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة دخول لبنان

العراق يستكمل إجراءات فتح مقبرة الخسفة، أكبر المقابر الجماعية