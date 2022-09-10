تحت شعار الحوار.. البابا فرنسيس يزور كازاخستان الثلاثاء المقبل

العالم - أسيا الوسطى

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن البابا البالغ من العمر 85 عاما، والذي يتنقل في كرسي متحرك بسبب آلام في الركبة، سيشارك في قمة مشتركة بين الأديان في نورسلطان (أستانا سابقا) بين 13 و15 سبتمبر بحضور حوالى مئة وفد من نحو خمسين بلدا.

من جهته، أوضح رئيس أساقفة نور سلطان، المونسنيور توماش بيتا، لموقع "فاتيكان نيوز"، وسيلة الإعلام الرسمية للفاتيكان، أنه "على ضوء الوضع الدولي الخطير، تحمل الزيارة أملا في السلام والمصالحة على صعيد العالم".

وأفادت "فرانس برس" بأنه من المواضيع التي ستهيمن على زيارة البابا أيضا، مسألة الصين التي يسعى الفاتيكان إلى تجديد اتفاق تاريخي وقعه معها عام 2018، حيث سيكون الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في نور سلطان خلال زيارة البابا، غير أنه لم يعلن عن أي لقاء بينهما.

وعن برنامج الزيارة:

- سيصل البابا الثلاثاء قبيل الساعة 18:00 (12:00 بتوقيت غرينيتش) إلى نور سلطان، حيث يلتقي رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، في القصر الرئاسي، ويلقي خطابه الأول أمام السلطات والسلك الدبلوماسي.

- سيلقي كلمة يوم الأربعاء عند افتتاح دورة المؤتمر السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية، قبل إقامة قداس بعد الظهر.

- سيكرس البابا فرنسيس اليوم الثالث والأخير من الزيارة للقاء مسؤولين كاثوليك وإلقاء خطاب اختتام المؤتمر.