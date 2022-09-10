السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام الأمني العراقية: مقتل 4 داعشيين في ديالى

الإعلام الأمني العراقية: مقتل 4 داعشيين في ديالى
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، مقتل 4 إرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تنفذ عملاً متخصصا للمساهمة في ضرب أوكار الإرهابيين للقصاص العادل منهم، إذ زود الأبطال في وكالة الاستخبارات بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، طيران القوة الجوية بمعلومات غاية بالأهمية عن وكر للإرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

وأضافت، أن "صقور الجو شرعوا بتنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات اف 16 أسفرت وبحسب المعلومات الأولية عن قتل 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية، فيما باشرت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى بتفتيش المكان المستهدف، وتمكنت من قتل إرهابي رابع بعد الاشتباك معه، كما دمرت القوة 3 دراجات نارية وعددا من العبوات الناسفة وبراميل تحتوي على مواد متفجرة، فضلا عن وكرين للإرهابيين".

وأكدت أن "العمل الأمني متواصل وبوتيرة عالية المستوى وفي مختلف قواطع المسؤولية، ما دام في العراق رجال تعشقهم المواقف البطولية".

روابط ذات صلة

بالفيديو.. مقتل اربعة ارهابيين في ديالى شرق العراق

العراق.. الاطاحة بمنفذي حادثة جسر ديالى

داعشي حاول استهداف موكبا حسينيا في ديالى فجر نفسه بعد محاصرته

الاعلام الامني: تدمير وكر لعصابات داعش وقتل ثلاثة من عناصره في ديالى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الطاقة اللبناني: الهبة الإيرانية ستوفر نقطة إنطلاق لتنفيذ خطة الكهرباء

صنعاء تدعو للإفراج عن كافة سفن الوقود المحتجزة والكف عن سياسة التقطير

صنعاء وطهران تناقشان الوضع الإنساني ومسار الهدنة الأممية

بالفيديو.. مجلس اعتلاء العرش يعلن رسميا تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية أمريكية بكابول

فضائح السعودية من القمع الى المخدرات