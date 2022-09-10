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رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام: نشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها السياسي والإنساني لليمن وشعبه

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

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