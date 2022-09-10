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كبير مستشاري الخارجية الايرانية خاجي: نأمل أن تفضي خطوة وقف إطلاق النار في اليمن إلى رفع الحصار الكامل دون قيد أو شرط وبدء الحوار السياسي

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

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