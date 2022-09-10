السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار بكثافة تجاه حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الطاقة اللبناني: الهبة الإيرانية ستوفر نقطة إنطلاق لتنفيذ خطة الكهرباء

صنعاء تدعو للإفراج عن كافة سفن الوقود المحتجزة والكف عن سياسة التقطير

صنعاء وطهران تناقشان الوضع الإنساني ومسار الهدنة الأممية

بالفيديو.. مجلس اعتلاء العرش يعلن رسميا تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية أمريكية بكابول

فضائح السعودية من القمع الى المخدرات