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خاجي يدعو لاغتنام وقف اطلاق النار في رفع الحصار كليا عن اليمن

خاجي يدعو لاغتنام وقف اطلاق النار في رفع الحصار كليا عن اليمن
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

 اعرب كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي" عن ارتياحه لاستمرار وقف اطلاق النار المؤقت في اليمن؛ داعيا الى اغتنام هذه الفرصة بهدف رفع الحصار كليا ومن دون اي شروط، وترسيخ وقف اطلاق نار شامل ومستديم على صعيد هذا البلد.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم السبت في طهران، بين "خاجي" والمتحدث باسم حركة انصار الله، رئيس الوفد اليمني المفاوض "محمد عبد السلام".

في المقابل، اثنى "عبدالسلام" على مواقف ايران السياسية والانسانية، من الحكومة والشعب اليمنيين.

وقدم كبير مفاوضي دولة الانقاذ الوطني اليمنية، خلال هذا اللقاء، تقريرا حول عملية وقف النار المؤقت وافاق التطورات في اليمن.

وتحدث عبدالسلام ايضا، عن العراقيل التي تعترض المسار الصحيح لتنفيذ التعهدات؛ مصرحا بان الحفاظ على وقف اطلاق النار مرهون بتنفيذ كامل التعهدات من قبل الطرف الاخر، ورفع الحصار و وقف المواجهات ودفع مرتبات الموظفين.

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