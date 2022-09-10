قوات الاحتلال تقتحم وتغلق عدة قرى برام الله

العالم ـ فلسطين

واقتحمت دوريات عسكرية قرية دير نظام، حيث أقدم الجنود على مداهمة منزل رئيس المجلس القروي نصر مزهر.

وتشهد القرية اقتحامات شبه يومية، حيث يقوم الجنود بتهديد الأهالي بعد قيام شبان بإلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين على الطريق المحاذي للقرية من الجهة الشمالية.

وفي ذات السياق، أغلق جنود الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشرقي الرئيس لقرية النبي صالح، ومنعوا المركبات والأهالي من الدخول والخروج.

وجاء الإغلاق بعد مواجهات مع مجموعة من الشبان في محيط البرج العسكري المقامة على المدخل الشرقي.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق البوابة، ومنع مركبات المواطنين من الدخول والخروج من المنطقة.

وأضافت المصادر أن مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال اندلعت في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.