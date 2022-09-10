هجوم أوكرانيا المضاد هل يغير مسار الحرب؟.. بريطانيا ما الذي ينتظر الملك الجديد؟

العالم – بانوراما

وتستمر في مناطقَ كخيرسون في الجنوبِ وحوضِ الدونباس في الشرقِ معاركُ يقول الجيشُ الاوكراني اِنه حقق خلالَها مكاسبَ على الارض.من جهتِها تؤكد القواتُ الروسية استمرارَها في عمليتِها العسكرية في اوكرانيا كما هو مخططٌ لها على الرغمِ من التطوراتِ الاخيرة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعلنت هيئةُ الجلوس على العرش رسمياً تنصيبَ تشارلز الثالث مَلِكاً لبريطانيا في حفلٍ تاريخي بقصرِ سانت جيمس بالعاصمة لُندن.

ويواجه الملك الجديد مهمة شاقة اثر الخلافات الاسرية والفضائح التي تلاحق العائلة الملكية اضافة الى الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد هي الاسوأ منذ اربعة عقود.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.