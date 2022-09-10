العالم-العراق

وقالت الخلية في بيانها أنه من خلال الاستمرار في جمع المعلومات ورصد تحركات قيادات وعناصر "داعش" من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تم العثور على وكر مهم للإرهابيين في منطقة الجلايات ضمن قاطع عمليات الأنبار.

وأضافت أنه تم تزويد القوات الجوية بالمعلومات الكاملة عن هذا الهدف، فقاموا بدك الهدف وتحويله إلى ركام. وبحسب المعلومات الاستخبارية الأولية فقد تم القضاء على 7 إرهابيين من عناصر "داعش" من ضمنهم القيادي حمود حمادة علي حويش الملقب أبو نهاد.