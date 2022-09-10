السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. القضاء على 7 عناصر لـ"داعش" بينهم قيادي في الأنبار

العراق.. القضاء على 7 عناصر لـ
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية القضاء على 7 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم القيادي حمود حمادة علي حويش الملقب أبو نهاد في محافظة الأنبار.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيانها أنه من خلال الاستمرار في جمع المعلومات ورصد تحركات قيادات وعناصر "داعش" من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تم العثور على وكر مهم للإرهابيين في منطقة الجلايات ضمن قاطع عمليات الأنبار.

وأضافت أنه تم تزويد القوات الجوية بالمعلومات الكاملة عن هذا الهدف، فقاموا بدك الهدف وتحويله إلى ركام. وبحسب المعلومات الاستخبارية الأولية فقد تم القضاء على 7 إرهابيين من عناصر "داعش" من ضمنهم القيادي حمود حمادة علي حويش الملقب أبو نهاد.

روابط ذات صلة

"داعش" يقتل عشرات المدنيين شمال شرقي مالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفاة ثلاثة أشخاص بالكوليرا في شمال وشرق سوريا

العراق.. القضاء على 7 عناصر لـ"داعش" بينهم قيادي في الأنبار

عمرو موسى: هناك قلق عام وحالة تشاؤم في مصر

هنية يصل إلى موسكو

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 10-09-2022

موسكو تعيد نشر قواتها من خاركيف إلى دونباس