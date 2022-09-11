ماكرون وتراس يعربان عن أملهما بتعاون وثيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة

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ونوه قصر الإليزيه إلى أن ماكرون وخلال المحادثة "هنأ رئيسة الوزراء بتوليها المنصب. وذكّر الزعيمان بالروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع فرنسا والمملكة المتحدة وبنيتهما تعزيزها".

وجاء في البيان أن ماكرون وتراس "أعربا عن أملهما بإقامة تعاون وثيق لمواجهة التحديات المشتركة بدءا بدعم أوكرانيا والاستجابة لتداعيات النزاع على صعيدي انعدام الأمن الغذائي وأسعار الطاقة".

وأطلق ماكرون على تويتر بالفرنسية والإنكليزية تغريدات شدّدت على هذا التوجه.

ويحضر الرئيس الفرنسي جنازة الملكة الراحلة في 19 سبتمبر في لندن "مجددا تعازيه للشعب البريطاني بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.