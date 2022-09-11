للمرة الأولى.. رئيس مجلس النواب الليبي يصل إلى الدوحة

العالم - ليبيا

وذكرت قنا أن رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم كان في استقبال صالح.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي قوله إن الزيارة تأتي "لإنهاء الخلاف" بين الجانبين.

وأضاف العرفي أن الزيارة "تأتي لتقريب وجهات النظر بين الجانبين"، "مشيرا إلى أن "قطر من ضمن أعضاء مجلس التعاون الخليجي وهي دولة عربية لا بد من التفاهم معها وطي صفحة خلافات الماضي وفق احترام السيادة بين الدول"، على حد تعبيره.

وكلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد زار الدوحة، يوم الخميس، وعقد مباحثات مع الأمير تميم تناولت إجراء الانتخابات في ليبيا.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا، التي كلّفها البرلمان والثانية يرأسها الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة تكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وذلك وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب الدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات، وهو ما لم يتم حتى اليوم.