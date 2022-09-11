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وزير داخلية العراق لنظيره الباكستاني: عازمون على توفير أجواء آمنة ومناسبة لجميع الزائرين 

وزير داخلية العراق لنظيره الباكستاني: عازمون على توفير أجواء آمنة ومناسبة لجميع الزائرين 
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، لنظيره الباكستاني رانا ثناء الله خان، عزم الحكومة العراقية توفير الاجواء الآمنة والمناسبة لجميع الزائرين.

العالم - العراق

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، ان “وزير الداخلية عثمان الغانمي، تلقى مساء السبت، اتصالاً هاتفياً من نظيره الباكستاني رانا ثناء الله خان، وجرى خلال هذا الاتصال مناقشة عملية تفويج الزائرين من جمهورية باكستان الإسلامية الى مدينة كربلاء المقدسة ، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.”

وأكد الغانمي، بحسب البيان، أن “وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة العراقية مستنفرة بشكل كامل لتقديم أفضل الخدمات للزائرين من داخل البلاد وخارجها القاصدين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام “، مشيراً الى أن “هناك تعاوناً كبيراً بين الجهات المختصة والزائرين لإنجاح هذه المناسبة الخالدة”.

وبين، أن “الحكومة العراقية عازمة على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع الزائرين من بينهم زائرو جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة التي تربطنا معها علاقات متينة وتاريخية وثيقة”.

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