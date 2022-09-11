شاهد.. العراق يستضيف زيارة مليونية من شتی الدول

طريق يمتد لاكثر من خمسمئة كيلومتر ودرجات الحرارة تلامس الاربعين مئوية؛ ومع ذلك عدد زوار كربلاء المقدسة يتزايد في مسيرة مليونية تستمر مشياً على الاقدام.

البيوت تتحول الى فنادق فارهة للزوار القادمين من المدن العراقية ودول الجوار. مواكب الضيافة المتنوعة تصطف على امتداد الطريق من البصرة الى كربلاء والجميع يتفانى في تقديم الخدمة لزوار ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام في ذكرى اربعينيته.

وقال شمخي هاشم وهو أحد خدمة المواكب:"مواكب العراقيين منصوبة من الفاو للموصل لخدمة زوار ابي عبدالله عليه السلام. نحن نحسب الايام من الاربعين الی الاربعين".

المنافذ الحدودية البرية التي تربط العراق بدول الجوار هي الاخرى اكتظت بجموع الزائرين بمختلف جنسياتهم، حيث يواصل الاف الزوار الايرانيين تدفقهم على منفذ زرباطية - مهران، فيما سجل منفذ المنذرية عبور اكثر من مئة وخمسين الف زائر، اما عدد الزوار المارين عبر منفذ الشلامجة فبلغ نحو سبعمئة الف زائر، وسط استنفار المؤسسات الحكومية العراقية والايرانية بامكانياتها المختلفة لتفويج هذه الاعداد الى مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.

وقالت انتصار الموسوي وهي عضو مجلس النواب العراقي:"هذه الزيارة تعتبر مليونية أكثر من بقية الزيارات باعتبار ان المنافذ تكون مفتوحة لاستقبال الزائرين بشكل كثيف رغم هذا هناك انسيابية في دخول الزائرين".

ورغم ان موعد زيارة اربعين سبط رسول الله (ص) يحل في العشرين من شهر صفر، الا ان كربلاء المقدسة غصت بجموع الزائرين الذي احتشدوا امام مرقد الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام في مشهد تاريخي يذهل الرأي العام المتابع وتترصد ابعاد المحتلفة وسائل الاعلام والحكومات المعنية.

ومن خارج العراق وبالخصوص من دول الجوار يأتي زوار الحسين عليه السلام بلهفة وشوق الی كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم زيارة الاربعين التي تصادف العشرين من شهر صفر الجاري.