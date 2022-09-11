الإمارات تجري مفاوضات مع تركيا لشراء 120 طائرة 'بيرقدار'

العالم-الامارات

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين قولهما إن المفاوضات بدأت بين شركة بايكار التركية، وشركة "توازن" التي تعد الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود الدفاعية والأمنية لكل من القوات المسلحة لدولة الإمارات وشرطة أبوظبي، منذ مارس الماضي.

وقال أحد المصدرين إن المفاوضات تركزت على توريد 120 طائرة من "بيرقدار تي بي 2"، مضيفاً: "سوف تأتي مع مجموعة من الذخيرة ومراكز القيادة والتحكم والتدريب، في صفقة يمكن أن تصل إلى مليارَي دولار".

وذكر المصدر أن بعض مكونات هذه الطائرة قد يتم تصنيعه في مصنع لشركة بايكار في الإمارات، في حال اتفق الطرفان على الصفقة.

ووفق الموقع، قال أحد المطلعين على الصناعة: إن "الطائرة الواحدة طراز "بيراقدار تي بي 2" تُكلف 5 ملايين دولار، وتتطلب كل طائرة 100 من الذخائر الصغيرة الذكية "MAM-L"، التي تبلغ قيمتها مجتمعة 15 مليون دولار".

وأضاف أن "هناك أيضاً تكلفة إضافية للتدريب، بالإضافة إلى مراكز القيادة والتحكم، التي تختلف حسب عدد الطائرات من دون طيار؛ نظراً لأن سعة كل مركز تحكم تصل إلى ست مسيرات".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة بايكار للصناعات الدفاعية، هلوك بيرقدار، ذكر أن شركته لديها طلبات متراكمة حتى ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن الشركة قد تنتج نحو 20 "مسيرة" في الشهر الواحد.