حجم التبادل التجاري بين إيران وأوراسيا يبلغ 1.3 مليار دولار خلال 5 أشهر

العالم - ايران

وأشار مقدسي إلى التدابير المهمة التي اتخذتها الجمارك الإيرانية في المجال الدولي في إطار تنفيذ قانون الاتفاق بين إيران وأوراسيا لزيادة حجم التجارة الخارجية بين الأعضاء، من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتعاون الجمركي عبر الإنترنت مع الدول الأعضاء في أوراسيا، لتحديث القيمة الجمركية للمواد المصدرة الإيرانية إلى أوراسيا ، متابعة تنفيذ وثيقة للتبادل الإلكتروني للمعلومات الجمركية ووثيقة التعاون لمعرفة النشطاء الاقتصاديين المعتمدين لتوفير تسهيلات تجارية للدول الأعضاء، وموافقة إيران على تفعيل شهادة المنشأ الإلكترونية وتطبيق التخفيضات التفضيلية الأوروبية الآسيوية بين الدول الأعضاء على السلع التصديرية.

وأشار مقدسي إلى أن صادرات إيران إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني الجاري بلغت حوالي 522 مليون و 141 ألف دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وشهدت نموا بنسبة 15 بالمائة.

وأضاف: خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ حجم صادرات إيران إلى روسيا الاتحادية 291 مليون و 228 ألف دولار، وأرمينيا 144 مليون و 101 ألف دولار ، وكازاخستان 61 مليون 206 ألف دولار ، وقيرغيزستان 18 مليون 426 ألف دولار ، وبيلاروسيا 7 ملايين و 178 ألف دولار.

والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هي إيران وروسيا الاتحادية وبيلاروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وكازاخستان.