الاحتلال الأمريكي يحضر لتركيب بطاريات دفاع جوي ضد الطائرات المسيرة في قاعدة التنف

العالم - سوريا

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال الامريكي في قاعدة التنف أبلغت قادة المجموعة المسلحة التي تطلع على نفسها اسم "مغاوير الثورة" المدعومة من الاحتلال الأميركي والمنتشرة في منطقة التنف بالاستنفار والانتشار خوفاً من أي عملية استهداف بطائرات مسيرة.

وأقام الاحتلال الأميركي قاعدته في منطقة التنف منذ عام 2014 بذريعة محاربة ارهابيي "داعش"، في حين أكدت الوقائع لاحقاً أن تلك القوات جعلتها منطلقاً لدعم التنظيمات الإرهابية التي أنشأتها لتنفيذ اعتداءات على مواقع الجيش السوري والتجمعات السكانية والمرافق الحيوية في البادية السورية.