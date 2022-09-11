القائد العام للجيش: مهمة الدورية البحرية الـ 75 كانت رمزا للرغبة الوطنية في التواجد بالمحيطات

العالم - ايران

وفي ذكرى عودة الدورية البحرية الـ 75 للجيش بعد 133 يومًا من مهمة بحرية والتواجد في ثلاثة محيطات كبيرة ، التقى اللواء عبدالرحيم موسوي القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مع عدد من المخططين والقادة والمسؤولين المعنيين بايفاد هذه الدورية البحرية.

وفي هذا الاجتماع ، الذي عقد بحضور الادميرال حسين خانزادي مساعد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الاستراتيجية ، اعتبر اللواء موسوي مهمة الدورية البحرية الـ 75 والتي تم تنفيذها بجهود بحرية الجيش بالاعتماد على ثقة الشباب والخبراء في البلاد ، في ظل استخدام المدمرة الإيرانية "سهند" بانها خالدة في تاريخ البلاد وقال: ان أهم إنجاز لهذه المهمة البحرية التي تم فيها رفع علم إيران الإسلامية في المحيطات البعيدة ، هو الثقة بالنفس والاعتماد على الذات الذي تحقق رغم اجراءات الحظر الظالمة وفي أصعب الظروف ، وهذا العمل القيم زاد في عزة وفخر الشعب الايراني.

وأضاف: هذه المهمة التي تمت برحلة طويلة بلغت مسافتها 45 ألف كيلومتر ومرت بخمس مضايق استراتيجية مهمة ، كانت رمزًا للرغبة الوطنية في التواجد في المحيطات والاستفادة من مزايا البحر والمزيد من الاحاطة الاستخبارية واكتساب الخبرة.

وقال: اليوم ، تسير بحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، تماشياً مع التوجيهات القيمة للقائد العام للقوات المسلحة ، في تاكيده على زيادة الاستعدادات المهنية والتقنية والعلمية ، في اتجاه تطوير وتحسين قدراتها وجهوزيتها.

وفي الختام ، ثمن اللواء موسوي جهود وتضحيات وشجاعة المخططين والقادة وكوادر المجموعة البحرية الـ 75 وكذلك صبر الأسر الكريمة لهؤلاء الاعزاء الذين انجزوا أطول مهمة بحرية في تاريخ البلاد.