بريطانيا تُغير النشيد الوطني لأول مرة بعد (70) عاما + فيديو

العالم - منوعات

وحضر حفل التأبين في كاتدرائية القديس بولس بالعاصمة البريطانية لندن، والذي بدء بعد دقائق من إلقاء الملك الجديد تشارلز الثالث أول خطاب للأمة، رئيسة الوزراء ليز تراس إضافة إلى عدد من رجال الدين وكبار الشخصيات.

وأدت جوقة الكنيسة لأول مرة منذ 70 عاما النشيد الوطني باستخدام عبارة "ليحفظ الله الملك" والتي غنيت على هذا النحو لآخر مرة عام 1952، قبل أن تتغير إلى "ليحفظ الله الملكة" مع وصول إليزابيث الثانية إلى العرش.

يشار إلى أن هذا يعد نشيدا وطنيا للمملكة المتحدة ونيوزيلندا، وكذلك في الدول التي تعترف بالملك البريطاني رئيسا للدولة مثل أستراليا وكندا وغيرهما.

وفارقت الملكة إليزابيث الثانية الحياة في قلعة بالمورال عن عمر ناهز 96 عاما، أمس الخميس، بعد سبعين سنة في الحكم لتكون بذلك أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.

واعتلت الملكة العرش في 1952 وشهد عصرها تغيرات اجتماعية هائلة.