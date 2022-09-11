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الجهاد تنعي الشهيد حمد أبو جلدة من جنين وتؤكد مواصلة السير على درب الشهداء

الجهاد تنعي الشهيد حمد أبو جلدة من جنين وتؤكد مواصلة السير على درب الشهداء
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير الشعب الفلسطيني الشهيد الأسير المحرر حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاماً)، الذي ارتقى اليوم الأحد 11/9/2022، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين لهدم شقة الشهيد رعد خازم، يوم الثلاثاء الماضي.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم أكدت حركة الجهاد الإسلامي، "مواصلة شعبنا السير على درب الشهداء مهما عظمت مسيرة التضحية والعطاء، حتى زوال الاحتلال".

وأشادت الحركة، بإرادة و"صمود جماهير شعبنا وأهلنا، والمقاومين الأبطال الذين هم مثال الاشتباك والمواجهة الذي تتمدد ساحاته في ميادين الضفة المحتلة، والتصدي لحملات الاقتحام والعدوان في مدننا وقرانا".

كما تقدمت بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد البطل حمد أبو جلدة، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، معاهدةً شهداءنا بالوفاء لدمهم الطاهر والاستمرار على نهجهم حتى زوال الاحتلال.

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