الجهاد تنعي الشهيد حمد أبو جلدة من جنين وتؤكد مواصلة السير على درب الشهداء

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم أكدت حركة الجهاد الإسلامي، "مواصلة شعبنا السير على درب الشهداء مهما عظمت مسيرة التضحية والعطاء، حتى زوال الاحتلال".

وأشادت الحركة، بإرادة و"صمود جماهير شعبنا وأهلنا، والمقاومين الأبطال الذين هم مثال الاشتباك والمواجهة الذي تتمدد ساحاته في ميادين الضفة المحتلة، والتصدي لحملات الاقتحام والعدوان في مدننا وقرانا".

كما تقدمت بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد البطل حمد أبو جلدة، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، معاهدةً شهداءنا بالوفاء لدمهم الطاهر والاستمرار على نهجهم حتى زوال الاحتلال.