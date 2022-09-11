الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٩:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

"أغلقوا مكتب التطبيع والتحرش".. مظاهرات غاضبة في المغرب ضد الاحتلال

الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

تظاهر العشرات من مناصري القضية الفلسطينية، يوم الجمعة أمام البرلمان في الرباط ضد التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وذلك بعد استدعاء الكيان سفيره في المغرب في إطار تحقيق يطاله.

العالم - خاص العالم

وأطلق نحو مئة متظاهر هتافات منددة بالتقارب بين الرباط وتل أبيب وبالسفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين وبوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. کما قام المتظاهرون المغاربة بحرق العلم الصهيوني أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط .

وغرد حساب "مقاطعة" : "رفع المحتجّون المغاربة الأعلام الفلسطينية، إلى جانب لافتات كُتب عليها "مغاربة من أجل القدس والأقصى.. ضد العدوان الصهيوني.. ضد التطبيع"، " فلسطين أمانة والتطبيع خيانة" ".

فيما غرد حساب "مغربي حر" :"حرق علم الكيان في نهاية الوقفة الشعبية الاستنكارية لفضائح الكيان الصهيوني امام البرلمان المغربي بالرباط والتي دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وعدد من الهيآت المناهضة للتطبيع للمطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني".

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

فضيحة القنصلية الإسرائيلية اللاأخلاقية تهز المغرب والعالم

عودة التظاهرات ضد التطبيع الی المغرب بعد فضيحة جنسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المقاتلات التركية تقصف مدينة سنجار في شمال العراق

الجهاد تنعي الشهيد حمد أبو جلدة من جنين وتؤكد مواصلة السير على درب الشهداء

"أغلقوا مكتب التطبيع والتحرش".. مظاهرات غاضبة في المغرب ضد الاحتلال

وزير الداخلية: الأربعين رمز الوحدة والتضامن في المجتمع الإسلامي العظيم

المعارضة الكندية تنتخب زعيما جديدا لها

من هي نورة القحطاني التي هزت عرش السعودية؟