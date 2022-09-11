"أغلقوا مكتب التطبيع والتحرش".. مظاهرات غاضبة في المغرب ضد الاحتلال

العالم - خاص العالم

وأطلق نحو مئة متظاهر هتافات منددة بالتقارب بين الرباط وتل أبيب وبالسفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين وبوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. کما قام المتظاهرون المغاربة بحرق العلم الصهيوني أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط .

وغرد حساب "مقاطعة" : "رفع المحتجّون المغاربة الأعلام الفلسطينية، إلى جانب لافتات كُتب عليها "مغاربة من أجل القدس والأقصى.. ضد العدوان الصهيوني.. ضد التطبيع"، " فلسطين أمانة والتطبيع خيانة" ".

فيما غرد حساب "مغربي حر" :"حرق علم الكيان في نهاية الوقفة الشعبية الاستنكارية لفضائح الكيان الصهيوني امام البرلمان المغربي بالرباط والتي دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وعدد من الهيآت المناهضة للتطبيع للمطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني".

المزيد بالفيديو المرفق..