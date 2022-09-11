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الصهاينة في حالة تأهب: نتلقى عشرات الانذارت حول عمليات في الضفة

الصهاينة في حالة تأهب: نتلقى عشرات الانذارت حول عمليات في الضفة
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون اسرائيليون، اليوم الاحد، إن هناك العشرات من الإنذارات الساخنة التي تأتي حول وقوع عمليات بالضفة الغربية، مشيرين إلى أن معظمها يأتي من جنين ونابلس.

العالم - فلسطين

واكدت وسائل اعلام عبرية ان سلطات الاحتلال تواصل العمل وفق حالة التأهب القصوى خشية من تنفيذ عمليات، خاصة خلال الحملة الانتخابية الحالية وفي فترة الأعياد اليهودية المقبلة، انطلاقا من منطقة شمال الضفة وخاصة مدينتي جنين ونابلس، ونتيجة لذلك اوصت شرطة الاحتلال "باليقظة التامة".

وزعم جهاز "الشاباك" الاسرائيلي انه اعتقل عددا من الفلسطينيين بزعم ضلوعهم في تنفيذ عمليات إطلاق نار في الضفة خلال الشهرين الماضيين، مشيرا الى ان عدد الإنذارات استثنائي مقارنة بالعام الماضي،

وكانت شرطة الاحتلال ادعت أنها أحبطت الخميس الماضي في يافا عملية إطلاق نار بعد اعتقال فلسطيني في حقيبته سلاح وذخيرة، وزعمت أنه اعترف بأنه كان يخطط لتنفيذ عملية في تل أبيب.

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