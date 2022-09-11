بالفيديو.. اهداف اسرائيلية امريكية لبنانية لتعطيل مفاوضات ترسيم الحدود

العالم - خاص العالم

واضاف حدرج في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان ما يسمى بالمفاوضات هي ليست مفاوضات وهذه الزيارات التي يقوم بها الألعبان الامريكي الذي يفاوض نيابة عن الكيان الاسرائيلي هي محاولات للترسيم السياسي وليس الترسيم الحدودي لان هذا الموضوع التقني انتهى وتم التوافق على كل الامور.

وتابع حدرج ان زيارت أموس هوكشتاين قبل الاخيرة هي التي كانت الاكثر جدية واجتمع فيها بالرؤساء جميعا لكن الان يكون اللقاء بهم منفردا، مشيرا الى ما قاله اللواء عباس بان الزيارة لاعلاقة لها بالترسيم

واشار الى ان الموضوع اليوم هو التسويف والمماطلة لانه ترسيم سياسي وليس ترسيم تقني لان هناك تقاطع في الاهداف بين فريق لبناني وفريق اسرائيلي، حيث يريد الكيان الاسرائيلي تاجيل هذا الاستحقاق لحين الانتهاء من الانتخابات داخل الكيان ، ويريد فريق لبناني ترحيل هذا الاتفاق لحين انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون حتى لا يسجل انجاز، اما الهدف الاسمى للامريكي هو التسويف والمماطلة لانقضاء شهر ايلول الذي اعتبر خطا فاصلا للمقاومة وهذا ما فهم من كلام سماحة السيد حسن نصرالله لان مشكلة الامريكي اليوم هي خروج الاتفاق دون تسجيل انتصار حاسم وواضح المعالم للمقاومة.

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