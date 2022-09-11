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مركز طبي في منفذ مهران، يخدم زوار الامام الحسين (ع)

الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

يتشرف الكادر الطبي المتطوع الايراني علی تقديم خدمات مجانية لزوار الامام الحسين عليه السلام عند منفذ مهران الحدودي.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الاخبارية ان منفذ مهران الحدودي بين ايران والعراق يشهد عبور مئات الالاف من عشاق الامام الحسين علیه السلام نحو كربلاء المقدسة، غيرآبهين بحرارة الطقس وصعوبة الطريق.

وأكد الدكتور پيري وهو من الكادر الطبي المتطوع لخدمة زوار ابي عبدالله الحسين عليه السلام ان منفذ مهران، أقام مركزاً صحياً موقتاً لاستقبال الزوار.

وأشار الی وجود اطباء متطوعين في المركز، يشرفون علی علاج المرضی والمحتاجين الی علاج فوري كالتضميد وغيره.

واوضح ان المركز، يشمل صيدلية توفر أدوية مجانية للزوار حسب وصفة أطباء المركز.

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