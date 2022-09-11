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منفذ شلامجة يشهد عبور مليون زائر نحو كربلاء المقدسة

الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

شهد منفذ شلامجة الحدودي في ايران، يوم الأحد عبور نحو مليون زائر نحو الاراضي العراقية.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من منفذ شلامجة الحدودي انه ومع اقتراب موعد اربعينية الامام الحسين عليه السلام، شهد المنفذ قدوم نحو مليون زائر ايراني للمشارکة في مراسم اربعين الامام الحسين عليه السلام.

وأکد مراسل العالم ان هذه الاعداد، لاتشمل زوار الکثير من دول الجوار الذين اختاروا الحدود الايرانية للعبور نحو الاراضي العراقية کزواز افغانستان وباکستان.

وأوضح مراسل قناة العالم ان منفذ شلامجة الحدودي شهد اليوم عبور زوار من اديان اخری کالصابئة المندائيين والزرادشتيين وغيرهم نحو الاراضي العراقية للمشارکة في عزاء ابي الاحرار الحسين عليه السلام.

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