عودة كيروش الى قيادة المنتخب الوطني خلفا لإسكوتيتش

العالم – VAR

ولكن هذه المرة ايران هي من اخذته الى كاس العالم وليس العكس، حيث اصبح المدرب الاول الذي يشارك في خمس نسخ من المونديال.

كيروش استلم دفة القيادة على طبق من ذهب من سلفه الكرواتي دراغان اسكوتتشش الذي سجل اسرع تأهل للمنتخب الايراني الى كاس العالم.



ما يطرح العديد من التساؤولات ابرزها، حول الموقف من تغيير المدرب أيا كان قبيل انطلاق مونديال قطر بسبعين يوما فقط؟ وهل كان يستحق دراغان اسكوتتشش الاقالة انتشل المنتخب الايراني من دوامة النتائج السلبية التي تركها فيلموتس؟ وما الجديد الذي يحمله كيروش في جعبته، خصوصا واننا رأينا تجربته مع المنتخب المصري وقبله الكولومبي ولم يقدم المرجو منه هناك؟



كما يتم مناقشة تقديم اتحاد الكرة قائمة باربعة وعشرين لاعبا محليين فقط، من الذي اشرف على اختيارهم وبناءا على ماذا تم ذلك خاصة في ظل وجود انتقادات لعدم استدعاء بعض اللاعبين؟

هل مع عودة كيروش سنشاهد تهميش بعض اللاعبين مثلما فعل في ولايته الاولى؟



وكيروش يأتي باربعة مساعدين اجانب مع الابقاء على وحيد هاشميان فقط، فهل هذا الامر يخدم المدرب المحلي، ولماذا هناك عقدة المدرب الاجنبي عند بعض صناع القرار في الكرة الايرانية؟ وبناءا على ما قدمه كيروش في ولايته الاولى في مونديالين وبطولتين لامم اسيا، هل يمكن القول انه نجح في تلك الحقبة وما هو المرجو منه الان وما هي سقف الطموحات بالنسبة لاتحاد الكرة والشارع الرياضي الايراني؟

هذه التساؤلات نطرحها على ضيف برنامج "VAR":

- لاعب نادي استقلال و المنتخب الايراني سابقا الكابتن علي چيني

التفاصيل في الفيديو المرفق ...