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أمير عبداللهيان يؤكد خلال استقباله محمد عبد السلام على موقف ايران الثابت لدعم الشعب اليمني وتأييد الخطوات التي تقوم بها القيادة اليمنية

الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

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